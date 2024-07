Cosa è successo in Argentina-Marocco alle Olimpiadi? Il VAR annulla un gol un’ora e mezza dopo la fine e si torna in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ha dell’incredibile ciò che è accaduto allo Stade Geoffroy-Guichard, teatro della prima partita del Gruppo B di calcio maschiledi Parigi. L’incontro trasi era concluso sul 2-2, ma il risultato è cambiato, addiritturaladel match. Qualdi assurdo in questi minuti in terra transalpina. I campioni in carica argentini erano riusciti a riequilibrare la sfida, trovando il pareggio addirittura al minuto 106 (erano stati concessi 15? di recupero). L’arbitro ha fischiato la, squadre negli spogliatoi, anche a causa del lancio di oggetti arrivati dalla tribuna e per colpa di un’invasione di. Poi il cambio di scenario:18.45 le squadre sonote sul terreno di gioco (con le tribune svuotate) perché dal VAR è stato segnalato un fuorigioco sulla rete di Medina, dunque poita.