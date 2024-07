Contrasto globale all’antimicrobico resistenza A che punto è l’Italia? Parla Andreoni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il(Amr) e la prevenzione alle infezioni correlate all’assistenza sanitaria rappresentano sfide cruciali per la salute. La complessità del processo di innovazione terapeutica unita alle stringenti normative regolatorie del settore rende l’investimento in nuovi antibiotici estremamente rischioso e poco redditizio per le aziende farmaceutiche. È evidente, quindi, l’urgenza di soddisfare il significativo unmet need clinico rendendo più attrattiva la ricerca e sviluppo di nuovi antibiotici, in particolare quelli di tipo “reserve”. Ne abbiamo discusso con Massimo, professore emerito di malattie infettive dell’Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). L’antimicrobico(Amr) è una delle principali sfide sanitarie globali del nostro tempo.