Come finisce Un amore in Cornovaglia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Alla fine del film della Hallmark Unin, scopriamo che Joss e Daniel, un anno dopo, sono felicemente fidanzati e lei è diventata responsabile del festival letterario. Il viaggio alla scoperta di se stessa giunge al termine e Joss ha decisovivere la sua vita più vera, compreso un legame romantico che non si sarebbe mai aspettata. Nel corso degli anni, Jocelyn “Joss” Lambert (Eloise Mumford), professoressa di letteratura romantica e protagonista del film, ha lasciato che la praticità e la paura dell’ignoto governassero la sua vita, riservando il rischio e l’avventura alle eroine dei suoi libri. Poco prima del suo 33° compleanno, Joss riceve un regalo a sorpresa dalla sua defunta madre: un viaggio di 10 giorni in Inghilterra per scoprire le sue radici, un viaggio che lei e sua madre avevano sempre progettato di fare insieme.