Colle | aggressore è responsabile guerra

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 13.30 "E' triste vedere che il mondo getta in armamenti immani risorse finanziarie.Ma la responsabilità è di chi aggredisce la libertà altrui". Così il Presidente Mattarella,alla Cerimonia del Ventaglio Ricorda come le potenze europee "diedero il via lbera a Hitler con il cedimento per i Sudeti" e ribadisce le necessità del sostegno all'Ucraina. Condanna l'antisemitismo e l'odio razziale.Chiede "attenzione alla situazione nelle carceri,in condizioni indecorose per un Paese civile".Infine,"eleggere subito il giudice della Consulta".