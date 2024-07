Un’occasione per rilanciare l’ex Parco Leonardo nuova società prende la gestione del The Wow Side

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 luglio 2024) Un’opportunità di rilancio percentro commerciale, oggi rinominato The Wow: ecco lache lo gestisce Foto del The Wow, ex– (RomaToday) – ilcorrieredellacitta.comPer tutti rimarrà, ovvero una delle strutture commerciali più grandi di Europa e che sorge alle porte della città di Fiumicino. Pur se ben collegato all’Autostrada Roma-Fiumicino e la Portuense, il centro commerciale – oggi chiamato The Wow– ha avuto una battuta d’arresto nel tempo. Forse schiacciato dagli altri centri commerciali di Roma Sud (in primis il vicinoDa Vinci, poi Maximo ed Euroma), unito a un quartiere che purtroppo non ha trovato la consacrazione ipotizzata da quegli urbanisti che lo progettarono. Una storia che, almeno oggi, potrebbe cambiare equesto luogo.