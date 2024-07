Un Garante dei detenuti anche a Monza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Undei diritti dei. Hanno trovato un accordo per istituirlo – valido fino al 28 giugno 2027 – Comune, Provincia e Casa circondariale. La necessità di individuare questa figura era stata già condivisa da un voto unanime del Consiglio comunale dinel 2019, ma di fatto non era mai stata attivata. Ora la mossa dell’assessore al Welfare Egidio Riva: coinvolgere nell’operazionela Provincia oltre a Comune e Casa circondariale. Il– per la cui selezione verrà effettuato un avviso pubblico – sarà nominato dal sindaco fra persone di prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani e delle attività sociali. La Provincia mette a disposizione, a propria cura e spese, un ufficio in via Grossi, e supporterà la nuova figura nel facilitare percorsi di integrazione sociale deiattraverso l’inserimento lavorativo.