Ternana in costruzione Un poker di arrivi in vista

(Di martedì 23 luglio 2024)dialle Fere. Si attende l’ufficialità per Michele Carboni (2004) e Stefano Piccinini (2002). Il primo è un play di centrocampo e trequartista del Cagliari e dopo le visite mediche di oggi a Villa Stuart raggiungerà il ritiro. Carboni ha avuto una forte crescita nella primavera rossoblu sotto la guida degli ex rossoverdi Alessandro Agostini e Fabio Pisacane. Si attende anche Piccinini, difensore centrale di proprietà del Sassuolo che nelle ultime due stagioni ha giocato in Vis Pesaro e Pergolettese. Entrambi i arrivano in prestito. Ma, come annunciato domenica scorsa dal ds Carlo Mammarella, stanno per arrivare anche calciatori d’esperienza. Sarebbero (fonte alfredopedullà.com) Salvatore Aloi (96), centrocampista svincolato ex Pescara e Giuseppe Loiacono (91) centrale difensivo del Crotone.