Schlein Gentiloni Pd? Lo spasmo per Kamala Harris con cui si coprono di ridicolo | cosa scordano

(Di martedì 23 luglio 2024) Per salutare il passo di lato di Joe Biden la sinistra italiana ha avuto uno, ancora più accentuato di quelli tipici della senilità di “Sleepy Joe”. Si sono affrettati a rivalutarlo come geniale statista per via del suo altruismo e della sua umiltà. Ma elevando la scelta che il 46° Presidente americano è stato costretto a fare, stanno cercando goffamente di togliersi da un imbarazzo strabiliante: quello di aver negato, fino alla fine, cioè al disastro tv di Atlanta, che l'81enne di Scranton, Pennsylvania, non fosse più, e da tempo, in grado di guidare lo Stato più potente del mondo. I progressisti d'Italia però sono caduti fatalmente da un imbarazzo all'altro: celebrando il ritiro di Biden nella corsa alla Casa Bianca, hanno di fatto dovuto prendere il pacchetto completo della “genialità” del nonno Joe, compresa l'investitura di chi gli dovrà succedere: