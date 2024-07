Risse e violenza la minoranza attacca | Il sindaco si è mosso in ritardo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) "I fatti diche stanno accadendo a Porto Recanati devono essere da monito per la prossima estate, perché bisognava concordare già ad aprile, con la Prefettura, un rafforzamento del numero dei carabinieri presenti in città, per controllare meglio il territorio". A dirlo è l’ex senatore Salvatore Piscitelli, attuale capogruppo dicon "Civici per Porto Recanati", che si esprime così dopo gli ultimi episodi di movida violenta successi in città. Infatti, nelle ultime settimane si erano verificati diversi scontri tra giovanissimi in alcuni locali di Scossicci e nel centro urbano. Così come dei minorenni erano stati aggrediti da circa dieci coetanei, armati di coltelli e catene, sul lungomare Scarfiotti. Tant’è che giovedì scorso ilAndrea Michelini aveva partecipato un incontro in Prefettura, a Macerata, incentrato sulla questione della sicurezza pubblica.