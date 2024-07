M I A Lombardia – European Digital Innovation Hub

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di martedì 23 luglio 2024) Nasce M.I.A.Hub, un network al servizio di innovazione eizzazione delle imprese lombarde Nato nell’ambito del programma UE per la trasformazionee,Europe, e finanziato dal PNRR M4 C2 i2.3, il partenariato si presenta come supporto strategico per la transizione tecnologica a disposizione del tessuto produttivo della Regione Nasce ManufacturingAlliance (M.I.A.)Hub, un network composto da 12 partner sviluppatosi nell’ambito della politica industriale europea e nazionale, con l’obiettivo di supportare le imprese produttive lombarde nelle sfide dellaizzazione. I 12 partner di M.I.A.