Il bug che ferma il mondo | Le nostre vite bloccate

(Di martedì 23 luglio 2024) Solo nella giornata di venerdì, i voli cancellati sono stati 6.855 in tutto il pianeta. Dall’Australia agli Usa, dall’Italia alla Gran Bretagna, la paralisi dei servizi ha contagiato, oltre ai trasporti, supermercati, media, piazze finanziarie (tra cui Milano) e persino gli ospedali. I danni del ‘down’ mondiale dei sistemi informatici Microsoft, verificatosi venerdì mattina alle 6:09 (ora italiana), sono ancora in corso di valutazione, ma si parla di almeno 12 miliardi di dollari bruciati in Borsa nel giro di poche ore. Si poteva prevedere? Potrebbe accadere ancora? Sono alcuni degli interrogativi emersi in queste ore, mentre si lavora ancora per il ritorno alla piena normalità.