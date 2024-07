Fofana a centrocampo prende forma il Milan di Fonseca

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 luglio 2024) Una visita lampo di Gerry Cardinale imprime un’accelerazione importante al mercato del. Due giorni ao per il proprietario del club rossonero, incontri con il management e con l’area sportiva, sono stati fondamentali perché si compiesse il passo decisivo nella trattativa con il Monaco per arrivare al centrocampista della nazionale francese. Sarà Youssouf, classe 1999, il secondo rinforzo consegnato a. Centrocampista centrale con caratteristiche da interditore, pur senza disdegnare una certa affinità con il goal (ne ha segnati quattro nell’ultima stagione in Ligue1),è l’uomo da mettere davanti alla difesa per evitare di ripetere l’errore dell’anno scorso quando pioli ha dovuto costruire una squadra molto sbilanciata in attacco e con scarsa protezione dietro.