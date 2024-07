Atp Atlanta 2024 Bellucci al secondo turno | Vukic si ritira nel terzo set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Mattiaha superato il primodel torneo Atp 250 didopo aver superato Aleksandarmediante il rilsultato di 1-6, 6-4, 3-1 e ritiro. L’azzurro nato a Busto Arsizio aveva superato brillantemente le qualificazioni sul cemento outdoor statunitense, riuscendo ad avere la meglio sul kazako Denis Yevseyev e sull’australiano Adam Walton, poi ripescato da lucky loser e vittorioso al debutto nel main draw. Prima esperienza positiva in un tabellone Atp per, dopo aver già partecipato a tre Slam su tre da inizio stagione: prima esperienza complessa contro l’aussie, un tennista già affermato sul veloce e difficile da affrontare per via di una prima di servizio rapida e colpi concreti e solidi da fondocampo.