Spese militari nello spazio da record

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’ultima valutazione annuale della Space Foundation mostra che l'economia spaziale globale ha raggiunto i 570 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 7,4 % rispetto ai 531 miliardi di dollari del 2022, con una spesa spaziale militare mondiale in forte aumento del 18%, arrivando a 57 miliardi di dollari. Per la fondazione « questo totale è quasi il doppio delle dimensioni dell'economia spaziale di un decennio fa, in gran parte a causa del mercato commerciale in forte espansione. I governi stanno anche riconoscendo sempre di più l'importanza del dominio spaziale per la sicurezza nazionale». Per Heather Pringle, CEO della Space Foundation «l’analisi annuale dell'economia spaziale globale evidenzia la crescente importanza dell'industria spaziale sia nel settore pubblico che in quello privato».