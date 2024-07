Soldi per i disabili | adesso arrivano i controlli dei comuni e si rischia grosso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 22 luglio 2024) Truffare suidestinati allatà è spregevole. Ecco come lo Stato oggi vuole contrastare l’odioso fenomeno. I truffatori non risparmiano alcun settore. Negli anni, purtroppo, abbiamo appreso di raggiri e ruberie praticamente su ogni somma diffusa dallo stato sul territorio e ai contribuenti. Ora, però, la nuova frontiera della truffa riguarda ie isaranno sempre più stringenti, coinvolgendo anche i. Nel mirino le truffe suidestinati ai– (cityrumors.it)Non vi è purtroppo settore degli interventi statali che, in questi anni, anzi, potremmo dire, in questi decenni, non abbia fatto registrare interventi delle forze dell’ordine per arginare le truffe e i raggiri. Ora, però, tutto questo va a incidere su uno degli aspetti più importanti del welfare italiano: quello dedicato ai