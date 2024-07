Rimodulazione estiva del servizio di assistenza domiciliare nel Comune di Fiumicino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 . “diper Persone con Disabilità neldidell’Orario Estivo”: ildioffre undidedicato alle persone con disabilità, rivolto agli adulti ed ai minori. Cosa prevede ilIlprevede prestazioni individuali e/o di gruppo, organizzate secondo un piano personalizzato di. Nel definire la nuova organizzazione dell’orario delle attività domiciliari di gruppo per il periodo estivo, l’Amministrazione Comunale ha tenuto in considerazione le esigenze delle famiglie che hanno sottoscritto il piano orario. “Negli ultimi anni, molti genitori hanno scelto le attività di gruppo per i loro figli, sia per favorire la socializzazione che per partecipare a laboratori che stimolano l’autonomia dei ragazzi.