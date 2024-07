Nuoto chi saranno gli avversari di Ceccon nei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024 | attenzione a cinesi e americani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il conto alla rovescia sta per terminare e per Thomasil momento tanto atteso sta per arrivare. Il veneto è pronto alla sfida della “Paris La Defense Arena“, teatro delle gare delin corsiaormai imminentidi. Da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto nella vasca francese le emozioni non mancheranno di certo. Thomas è la carta migliore in casa Italia per portarsi a casa la medaglia d’oro. Primatista del mondo della distanza (51.60) e campione del mondo della stessa a Budapest 2022 proprio con il limite mondiale citato,ha dovuto affrontare una stagione in cui i contrattempi di vario genere non sono mancati. Dopo lo splendido 52.27 della tappa di Coppa del Mondo dello scorso ottobre, l’azzurro ha fatto fatica a ritrovarsi per via dell’infortunio alla mano che a iniziogli ha tolto settimane dinamento importanti.