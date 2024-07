Il nuovo tappo eco-friendly che fa crescere Easy Plast

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) LAè una delle aziende leader in Italia nella progettazione e realizzazione di stampi per materieiche.si distingue per le sue tecniche all’avanguardia che sfruttano sistemi Computer-Aided Design (Cad) e Computer-Aided Manufacturing (Cam). Questi strumenti consentono al team di ingegneri dell’azienda di trasformare idee in progetti dettagliati, riducendo i tempi di sviluppo e garantendo una progettazione precisa e personalizzata per ciascun cliente. Gli stampisono il risultato di un processo che unisce precisione tecnologica e l’attenzione maniacale ai dettagli tipica dell’artigianato di alta qualità. Dalla progettazione alla prototipazione, dalla scelta dei materiali da utilizzare alla fase dei trattamenti termici e dei rivestimenti, ogni fase è curata con precisione per garantire la durabilità e la funzionalità degli stampi.