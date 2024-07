Gaeta in arrivo i lavori per l’impianto di videosorveglianza 

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – E’ imminente l’inizio deiper l’attuazione del progetto relativo alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel comune di, nell’ambito di un finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno e Prefettura di Latina per il controllo diurno e notturno del territorio (125000 euro e 25000 euro cofinanziati dal Comune) Lo stesso riguarderà l’installazione di 34 videocamere con possibilità di controllo in diretta e di registrazione e posizionate in punti strategici in modo da assicurare un controllo continuo ed approfondito del territorio comunale. L’ intervento è comprese nell’ attuazione di strategie volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini nonché a contrastare ogni forma di illegalità favorendo ove necessario l’impiego di forze di Polizia per far fronte alle esigenze straordinarie del territorio.