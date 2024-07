Eurofighter intercettano velivolo Aveva interrotto le comunicazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nel primo pomeriggio di ieri due caccia F-2000dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale al 4° Stormo di Grosseto, hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato (in gergo militare detto "scramble") per intercettare e verificare uncivile cheperso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. Il, un aereo Pa-22 Usp da sei posti con tre persone a bordo, decollato dall’Ungheria e diretto a Foligno,perso i contatti radio con gli enti deputati al controllo del traffico aereo, facendo così scattare la procedura di allarme e intercettazione.