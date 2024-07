Dissesto idrogeologico da Regione Lombardia 156 milioni di euro | 8 gli interventi nella Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Bergamo. Un piano da oltre 15,6di, per un totale di 42in dieci province della. Sono questi i numeri del nuovo programma per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio, approvato oggi, lunedì 22 luglio, dalla Giunta regionale. “Con questo piano – ha dichiarato Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi – abbiamo voluto dare un forte segnale di vicinanza ai tanti comuni e cittadini che da tempo vivevano situazioni di disagio. Questi fondi andranno a finanziare opere di messa in sicurezza delle zone oggetto di frane o esondazioni e sistemazione delle sponde e degli argini fluviali, per citare alcune delle fattispecie più frequenti.