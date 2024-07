Da venerdì 26 luglio è fuori BOOM di PAR TY 

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 luglio 2024) Da262024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, il nuovo singoloTY per Kimura. Il 26esce “” di Par Ty Dal 262024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, il nuovo singolo di PAR TY per Kimura. Cosa rappresenta “”? “”, il nuovo singolo di PAR TY (al secolo Gianmarco Carmelo Toro), è un mix esplosivo dalle vibe ultramoderne ed elettroniche. Un pezzo frizzante adatto alle notti d’estate piene di ritmo, che mescola alle sonorità Latin Trap l’intensità della riflessione sui rapporti personali. Commenta l’artista a proposito della canzone: “Ho scelto ‘’ come singolo perché rappresenta una parte molto personale di me e del mio percorso artistico.