Calciomercato Milan con l’arrivo di Fofana cambia la mediana | Bennacer Adli e Pobega Tutti a rischio!

Youssouf Fofana, centrocampista francese per cui il Milan si sta muovendo da diverse settimane, potrebbe rivoluzionare la rosa rossonera e, ad oggi, ci sono diversi innesti che rischiano il posto. Da Yacine Adli a Tommaso Pobega, passando per Ismael Bennacer. Nessuno di questi tre giocatori è sicuro che il 17 agosto sarà tra i convocati di mister Paulo Fonseca per la prima gara del prossimo campionato di Serie A. Se il Milan dovesse finalmente chiudere il colpo per Youssouf Fofana dal Monaco – sarebbe una sorpresa se dovesse accadere il contrario – il tecnico portoghese si ritroverebbe con davvero tanti centrocampisti e sarà, quindi, necessario fare casse e sfoltire la rosa.