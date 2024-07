Artico gli Usa intensificano le operazioni militari

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’sta diventando un punto focale sempre più rilevante per le potenze mondiali, con gli Stati Uniti chele loronella regione. Negli ultimi mesi, i bombardieri strategici americani hanno aumentato significativamente le loro missioni sopra il Circolo Polare, una mossa che segna un chiaro segnale di deterrenza verso le attività russe. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha infatti esplicitamente recentemente annunciato un incremento delledei bombardieri strategici B-1B Lancer e B-52 Stratofortress nell’. Questi bombardieri a lungo raggio sono stati impiegati per eseguire esercitazioni congiunte con gli alleati NATO e per monitorare le attività navali e aeree russe.