Agli uomini è concesso tutto Licia Colò l' inatteso e durissimo sfogo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) "Perché si è rifatta il viso in questo modo?". Questo messaggio ha convintoa pubblicare su Instagram il suo duro. Una sua fan l'ha criticata per il look esibito ("A volte mi sembra di vedere Ivana Spagna se posso consigliarla di accorciarsi i capelli e togliersi la crespatura") ma il punto, spiega la conduttrice sui social, è un altro, vale a dire il trattamento diametralmente opposto che subisconoe donne, sopratnel mondo della tv e dello spettacolo in generale. "Oggi voglio condividere con voi un pensiero - spiega la, 62 anni -: premetto che mi ritengo fortunata perché ho la stima di molti di Voi, e per questo vi ringrazio, ma ciò che continuo a non capire è perché alcune persone si sentono in diritto di giudicare il mio aspetto fisico solo perché donna.