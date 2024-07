VIDEO | Ulteriori immagini di Skye Blue subito dopo l’infortunio patito a Collision

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 luglio 2024) Come vi abbiamo riportato,haun infortunio alla caviglia nel corso della puntata didi ieri notte.era impegnata in un match contro Hikaru Shida, quando in occasione di un salto dall’apron da parte della giapponese, la sua caviglia haun movimento innaturale. L’incontro è stato fermato dall’arbitro esoccorsa dagli addetti AEW. Si teme lungo stop Circolano in retedidurante. In particolare, la si può vedere mentre viene accompagnata nel backstage dal personale AEW visibilmente dolorante e senza riuscire a poggiare il piede a terra. Al momento non si conosce ancora l’esatta entità dele solo allora sapremo per quanto dovrà restare ai box. Qui sotto l’immagine.