Rugby Quesada Il bilancio del tour è più che positivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Si è chiusa l’estate dell’Itale Michele Lamaro e compagni hanno concluso le Summer Series con una netta vittoria sul Giappone per 42-14. Vittoria meritata, quasi mai in discussione, nonostante un momento di sofferenza e due mete regalate agli avversari. Ma, alla fine, netta la superiorità azzurra che così chiudono con un sorriso questo luglio, come ha sottolineato anche Gonzalonel dopo partita. “Ilgenerale dopo questa partita diventa molto. Questoè stato molto difficile, abbiamo accettato di fare cose che non credo molti avrebbero accettato per giocare queste partite. A Samoa la situazione è stata difficile, ma credo che tutto quello che dipendeva di noi abbiamo dato il massimo, come anche a Tonga e ora in Giappone.