Parto al pronto soccorso di Porretta | Tutto il personale è stato perfetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Fiocco azzurro all’ospedale Costa diTerme. Alle 20.22 di venerdì negli ambulatori delè nato Giulio, un lattante di 3 chili e 800 grammi. La mamma Olga abita a Ponte di Verzuno, una frazione di Camugnano e, avendo iniziato a sentire le prime doglie, si era recata nel presidio montano. Proprio mentre effettuava le classiche operazioni del triage le si sono rotte le membrane e a quel punto il suo trasporto a Bologna sarebberischioso sia per lei che per il bebè. Con l’orologio che segnava le 19.44 veniva attivata la procedura prevista in questi casi con l’arrivo del pediatra e dell’anestesista a supporto del medico di turno che si occupa del Ps. Il travaglio non èparticolarmente lungo e, sempre stando al protocollo, una volta venuto alla luce il nuovo nato ha atteso un’ora prima di essere trasportato con l’automedica all’ospedale Maggiore.