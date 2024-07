Muore inghiottito dalle sabbie mobili trovato il corpo di Gabriele Zolezzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Borzonasca (Genova), 21 luglio 2024 – E’ statodopo ore di ricerche dai vigili del fuoco ildi, 38 anni, l’uomo di Santo Stefano D’Aveto mortodalla melma esulle sponde del lago di Giacopiane, nel comune di Borzonasca, nell’interno della costa di Chiavari. Una tragedia che sconvolge la Val d’Aveto, doveera molto conosciuto. La morte è avvenuta nella giornata di sabato.era andato al lago di Giacopiane per un bagno rinfrescante. Ma è passato da una zona che, riportano le autorità, era pericolosa e segnalata. Una zona in cui appunto ci sono melma eè scomparso in pochissimo e subito è scattato l’allarme. Il ritrovamento nella mattina di domenica.era un muratore. Sono i carabinieri adesso a indagare e a ricostruire cosa è accaduto.