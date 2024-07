L’ultima campagna di Soumahoro | Ora l’Inps paghi la pensione a centomila senegalesi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 21 luglio 2024) Aboubakarè tornato a far parlare di sé, stavolta non a proposito delle coop della moglie e della suocera. Il parlamentare eletto con Avs è volato a Dakar, in Senegal, per lanciare una proposta piuttosto onerosa per le casse del. “Ho avuto modo di incontrare il presidente del Parlamento del Senegal, Amadou Mame Diop – ha dettoin una nota stampa – abbiamo parlato della necessità di lavorare nella direzione di un accordo bilaterale per garantire agli oltre 100 mila cittadine e cittadiniresidenti in Italia di poter godere della loro. Si tratta per il 62,8% di lavoratori di età molto giovane. Come conferma, i migranti contribuiscono con circa 11 miliardi di euro alla spesa pensionistica del nostro Paese, ma ne usufruiscono solamente per circa 4,5 miliardi”.