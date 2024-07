LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | argenti per Crotti e Borromini! Italia in testa al medagliere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.27: A breve la finale dei 2000 siepi uomini con Riccardo Ambrosio e Luca Coppola per l’. Torna in scena anche l’azzurro Sorci che prova a risalire la china con la penultima prova del decathlon, il giavellotto 17.26: Tra poco il via della finale dell’asta donne senzane in gara 17.25: Ancora un grande salto in chiusura di gara per Emmanuel Idinna che migliora il record europeo under 18 con 15.85, conquistando un oro meritato, argento per Francesco Efeosacon 15.49, bronzo per il tedesco Maurer con 15.11 17.23: E’ ARGENTOOOOOOOO!!!ancora sul podio, arriva il secondo argento di giornata con Francescoche chiude alle spalle del francese Emmanuel Idinna che ha l’ultimo tentivo 17.21: E? PODIO PER! Mancano solo i primi tre della classifica, l’azzurro proverà il tutto per tutto per l’oro 17.