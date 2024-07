Gli eventi che hanno portato Biden al ritiro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 luglio 2024) Ildi Joedalla corsa presidenziale del 2024 segna una svolta significativa nella politica statunitense. Negli ultimi mesi,ha affrontato sfide crescenti, sia politiche che personali, culminando in una serie dichealla sua decisione di ritirarsi. Un punto cruciale è stato il dibattito del 5 luglio 2024, in cuiè apparso defilato e ha subito pesanti critiche. Questo evento ha ulteriormente alimentato le preoccupazioni circa la sua capacità di guidare il paese per un altro mandato. Nonostante il suo atteggiamento difensivo e le dichiarazioni pubbliche di resistenza, la pressione interna al partito democratico è aumentata, con crescenti richieste di unper favorire un candidato più competitivo contro Donald Trump. A complicare ulteriormente la situazione, ci sono stati problemi significativi di gestione della campagna elettorale.