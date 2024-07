F1 previsioni meteo gara GP Ungheria | c’è rischio pioggia?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) La F1 si appresta al via delladel Gran Premio di, tredicesimo appuntamento del mondiale 2024. Il weekend dell’Hungaroring è stato fin qui caratterizzato da un clima ballerino, con un venerdì soleggiato e il sabato invece coperto con abbassamento delle temperature. Non ci sono però piogge in vista e leper la giornata di domenica 21 luglio lasciano tranquilli tutti: non è ipotizzabile unabagnata a partire dalle ore 15, quando si spegneranno i semafori e si accenderanno i motori, ma tempo soleggiato con temperature pari a 33 gradi, cielo sereno e vento debole. F1,GP: c’è? SportFace.