Contributi regionali agli autistici | Ritardi inaccettabili disagi a raffica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024)alle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico: "". La denuncia è del consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Mastrovincenzo. La Legge regionale 25 del 2014 prevedea favore delle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico che sostengono spese per operatori specializzati che effettuano interventi rieducativi/riabilitativi basati su metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità: "Entro maggio di ogni anno afferma Mastrovincenzo , la Giunta regionale approva la delibera con cui stanzia le risorse necessarie e determina i criteri per accedere aie con successivo Decreto si definiscono i tempi e le modalità per la presentazione delle domande.