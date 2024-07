Ciclismo Mazzarello trionfa in casa a Ponticino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Arezzo, 21 luglio 2024 – E’ finita in trionfo per il Pedale Toscanola “Giornata Azzurra” con esordienti al mattino e allievi nel pomeriggio. Dopo la gioia per il successo nella gara di apertura del tredicenne esordiente di Castiglion Fibocchi Niccolò Iacopi, è infatti arrivata nel pomeriggio la bella vittoria di Tommaso, uno degli allievi toscani sicuramente più continui nel rendimento e bravi, che lungo l’ultima salita a 4 km dalla conclusione ha dato vita alla fuga decisiva in compagnia del sempre ottimo e bravo Cianti. I due hanno mantenuto una quindicina di secondi fino al traguardo ed in volata netto il successo dimentre esplodeva l’entusiasmo per la sua vittoria, costruita con diversi attacchi e poi concretizzata con la fuga a due e con uno sprint vigoroso.