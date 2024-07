CdS – Napoli da scudetto con Conte Lautaro rinnova ha firmato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 21 luglio 2024) 2024-07-20 23:29:11Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: Giuseppe Marotta continua a lavorare per la prossima stagione dell’Inter. Il presidente del club nerazzurro dopo aver chiuso il rinnovo di Inzaghi e l’ufficialità di Taremi, prepara le prossime mosse. E ai microfoni di Sky Sport, Marotta ha parlato di alcuni temi. Marotta annuncia il rinnovo diTra questi c’è il rinnovo diMartinez, che Marotta ha confermato: “Sì, è fatta. Abbiamo già raccolto anche la firma. Vogliamo però dare l’ufficialità quando tornerà dalle ferie. Abbiamo confermato quasi totalmente l’organico dell’anno scorso. Abbiamo inserito pedine importanti come Taremi, Zielinski e Martinez e abbiamo reso la squadra competitiva per i nostri obiettivi.