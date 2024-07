Baseball | la Big Mat passeggia su Collecchio e accede ai quarti di finale in Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Tutto facile per la Big Mat BSC Grosseto. La compagine toscana ha infatti vinto per 2-0 lavalida per il turno preliminare alla seconda fase dellaA 2024 di, regolandocon un sonoro 12-4. In virtù del risultato gli uomini di Stefano Cappuccini hanno agguantato un posto tra le prime otto della classe, relegando gli avversari alla Poule salvezza. Il match si sblocca subito al secondo turno, quando la Big Mat marca i primi due punti, preludio di una terza ripresa dove ha messo a referto ben cinque sigilli. Se nello stesso attaccoriesce a rispondere marcando tre timbri, sarà dal quarto inning in poi che i toscani prenderanno definitivamente il largo, andando sul 10-3 e, successivamente, sul 12 a 4.