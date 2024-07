Tour de France 2024 tappa 20 | pokerissimo di Pogacar Ordine d' arrivo e classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Col de la Couillole (Francia), 20 luglio- La20 deldeporta la carovana da Nizza al Col de la Couillole dopo 132,8 km. Sembra il terreno perfetto per una fuga: a maggior ragione dopo il lasciapassare di Tadej, che ieri aveva calato il poker ammettendo di volersi 'riposare' il giorno successivo. In effetti una fuga parte e annovera anche pezzi grossi, come Richard Carapaz (da oggi ufficialmente maglia a pois, così come Biniam Girmay è il proprietario definitivo di quella verde), Enric Mas e Romain Bardet, gli ultimi a resistere al forcing della Soudal Quick-Step. Già, perché per una volta non lavora l'UAE Team Emirates: fa tutto Mikel Landa, all'opera per lanciare l'attacco di Remco Evenepoel alla seconda posizione ingenerale di Jonas Vingegaard.