Per salvare l’Inghilterra preferisco Allegri a Guardiola

(Di sabato 20 luglio 2024) No, non mi sono ancora ripreso, e forse non mi riprenderò mai dalla finale persa contro i pezzenti spagnoli. Gareth Southgate intanto si è dimesso – e ha fatto bene, più di così è ovvio che non poteva fare – eè alla ricerca dell’allenatore che finalmente possa farle vincere qualcosa. Ho letto con orrore che qualcuno ha fatto il nome di Pep: se vogliono il mio suicidio per annegamento in un barile di birra lo dicano chiaramente. Piuttosto mi prendo Massimilianoe perdo altre finali. Sono un conservatore, un cambiamento per volta, please: già ho dovuto brindare agli argentini qualche giorno fa.