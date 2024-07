Oroscopo dell’estate le previsioni segno per segno di Lumpa | Gemelli come Trump? Attenzione a malintenzionati ladri e truffe Non bene Bilancia come Fedez e Leclerc

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) E’ stato il suoMondano, un telegiornale in chiave astrologica su radio Raheem a far conoscere IreneRossi tiene a precisare che ci ha messo quasi 40 anni a diventare astrologa e che non è stato facile. Molte le false partenze, molti gli arresti, ma ora è astrologa a tutti gli effetti. E deve la sua realizzazione al passaparola, alla sua ostinazione e al lockdown del 2020. Ora è seguitissima anche su Instagram (@23) dove ha oltre 52mila follower. Il suo obiettivo? “Far sentire chi legge compreso e inquadrato all’interno di un dipiù ampio in base al quale anche un periodo di difficoltà può essere visto da un punto di vista evolutivo. Ricordare che la vita ha degli aspetti ciclici e che dopo il temporale prima o poi tornerà il sole. Ma avvisa: “All’non bisogna credere ciecamente. Serve solo a capire se risuona con quanto ci sta accadendo.