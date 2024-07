Mazzocchi | Per Conte c’è una cosa che va al primo posto avete sentito?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) Pasqualeha parlato ai microfoni di Radio CRC nel corso del post partita contro il Mantova, seconda e ultima amichevole del ritiro di Dimaro. Il Napoli porta a casa la seconda vittoria amichevole in questa fase di preparazione estiva, la cui prima parte si sta tenendo a Dimaro, contro il Mantova. In Val di Sole, Antonioha avuto modo di toccare con mano la rosa a sua disposizione e le due uscite amichevoli (la prima con la rappresentativa dell’Anaune Val di Non, la seconda, per l’appunto, con il Mantova) sono servite al tecnico leccese anche per vedere qual è lo stato della preparazione fisica. Carichi di lavoro importanti per la squadra azzurra, che per la prima volta ha approcciato ai metodi di lavoro dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale che sono noti per la loro costanza e forza.