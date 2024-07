Le nuove adidas SL 72 hanno rapito la Samba

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 20 luglio 2024) L'SL 72 sta rapidamente diventando la sneaker protagonista di quest'anno. E con uscite come leSL 72 Aurora Black e Silver Metallic in arrivo dietro l'angolo, le Three Stripes puntano tutto sul modello old school mentre la stanchezza dasi fa sentire.SL 72 Aurora BlackMentre la maggior parte delle SL 72 sono disponibili in tonalità classiche come il blu, il verde o il rosso, queste sono decorate con una finitura super lucida. È un po' da era spaziale, ma in una sorta di stile Barbarella anni '70; il futuro che i nostri nonni avevano immaginato, al contrario degli iPad e delle casse a scansione automatica.SL 72 Aurora BlackLa versione Aurora Black è caratterizzata da accenti color crema sui lacci, sui fianchi e sul tallone, mentre la versione Silver Metallic li sostituisce con il nero.