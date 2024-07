L’Atalanta e il salto di qualità | la Dea può davvero puntare allo scudetto?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 lug – Diverte, sforna giocatori in serie e continua a produrre utili. E adesso, per non farsi mancare nulla, ha pure iniziato a vincere.allenata da Gian Piero Gasperini migliora di anno in anno e – a quanto pare – non vuole fermarsi all’affermazione dublinese del 22 maggio. Appena entrata a far parte delle ristretta cerchia di squadre capaci di affermarsi in Europa senza aver mai trionfato in patria (la compagnia è formata da Parma, Saragozza, Villarreal e West Ham), la regina delle provinciali ha subito l’occasione per fare il bis. Certo, l’impegno del 14 agosto contro il Real Madrid – Supercoppa Uefa – è di quelli proibitivi ma, nella particolarità della gara secca, la fionda del Davide di turno ha colpito diverse volte il gigante Golia.