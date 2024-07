La Sangiovannese riparte anche dai giovani Ecco il gruppo pronto per la preparazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) SAN GIOVANNI Lasi affiderà a molteleve del proprio vivaio, almeno nel corso dellaestiva. La lista ufficiale dei convocati non è stata ancora diramata perché occorrono alcuni tasselli per completare la rosa ma intanto è già noto che nove ragazzi, tra il 2005 e il 2007, faranno parte delche partirà il prossimo 25 luglio per i primi test stagionali. Saranno a disposizione di Bonura i due portieri Gioli del 2007 e Rosadi del 2006, i difensori Bargellini, Orselli e Chelli del 2006 con quest’ultimo che ha già fatto un paio di apparizioni in serie D, i centrocampisti Kodra del 2006 e Shenaj del 2007 particolarmente utilizzato da Rigucci nella parte finale dello scorso torneo per concludere con gli attaccanti Manetti del 2005 e Lombardi del 2006.