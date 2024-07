Il pericolo delle frodi on-line Ecco come evitarle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Viviamo ormai in una società iperconnessa dove condividiamo sempre più informazioni personali senza interrogarci sui rischi che corriamo. Per questo, la Questura di Bologna, impegnata costantemente nel sensibilizzare gli utenti, proprio pochi giorni fa ha presentato l’iniziativa ideata dalla Polizia Postale Pillole di Cybersicurezza, che coinvolge partner pubblici e privati di Bologna, per la diffusione di video informativi utili a prevenire leon-. Si chiamano phishing, vishing e smishing le truffe più diffuse, che hanno lo scopo di carpire con l’inganno informazioni personali, credenziali e codici di accesso bancari, tramite comunicazioni ingannevoli veicolate rispettivamente per e-mail, chiamate o sms.