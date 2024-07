Geo Barents in arrivo a Livorno | a bordo 179 migranti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 20 luglio 2024)– Geoin: a179. Geoin. Aci sono 179salvati dalla ong di Medici senza frontiere in una doppia operazione di soccorso. L’nel porto toscano è previsto tra lunedì 22 e martedì 23 luglio. Medici senza frontiere: “Ancora una volta le autorità italiane ci hanno indicato una destinazione lontana, distante quasi 1.100 km dalla zona dell’intervento”. Si tratta del 14esimo sbarco per il porto del Comune di, sindaco Luca Salvetti. Il primo alla vigilia di Natale 2022. L’ultimo Life Support a fine giugno scorso. Il primo intervento di Geo, rendiconta Msf, ha soccorso 49 persone nella mattinata di venerdì 19 luglio. “tra cui 9 bambini e 16 donne, che si trovavano in difficoltà su un gommone sovraffollato nel Mediterraneo Centrale.