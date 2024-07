Aggredisce per strada la compagna incinta | 19enne arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Prato, 20 puglio 2024 - Ha aggredito lain stato di gravidanza. Per questo unè statodalla polizia di Prato in flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia continuati. Nella prima mattinata di ieri, l'uomo, di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine, dopo aver aggredito laperpercuotendola con calci e pugni, si era allontanato, spiegano gli investigatori in una nota, facendo perdere le tracce. La vittima, dopo essere stata medicata in ospedale e dimessa con sette giorni di prognosi per le contusioni e ferite subite, ha trovato assistenza presso l'abitazione di una sua familiare, lontana dal compagno. Tuttavia, alle ore 12.