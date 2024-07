Ursula doveva unire e ha scelto di dividere | il più grande errore che si potesse fare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024) È un bene per l'Europa divon der Leyen il fatto che la maggioranza che ne sostiene il nuovo mandato di Presidente dell'Unione è di centro e di sinistra mentre un mese fa nelle urne sono state le forze di destra a registrare i più significativi aumenti di voti? No, non è un bene, perché così si avvia un quinquennio di potenziale contrapposizione frontale di cui non si sente alcun bisogno e che anzi andrebbe accuratamente evitata. Sarò ancora più chiaro: la nuova «maggioranza» assomiglia clamorosamente a quel Fronte Nazionale che ha vinto (in termini di seggi) le elezioni in Francia, ma che ora è alle prese con la costruzione di un governo di cui però non si intravede né programma comune né volontà condivisa di stare insieme tra diversi.