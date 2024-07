Un guasto globale manda in crisi banche aeroporti tv e supermercati | il giorno nero

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024), compagnie aeree, società di telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive e‘off line'. Un problema, che stando indiverse aziende e in tilt parecchi servizi. A terra anche le principali compagnie aeree statunitensi. La Bbc riporta che a Londra il problema informatico avrebbe colpito il London Stock Exchange mentre i maggiori problemi si registrerebbero in Australia con voli bloccati,nel caos e dalle reti di trasmissione a singhiozzo. Tuttavia l'organo di vigilanza della cybersicurezza australiano ha affermato che non ci sono informazioni che suggeriscano che si tratti di un attacco informatico.