Superbike Libere 2 Most | ancora il super turco di BMW davanti

(Di venerdì 19 luglio 2024) Siamo arrivati alla perfetta metà di questo Mondiale 2024 della categoria dedicata alle derivate e la situazione in classifica sembra essere completamente stravolta grazie, soprattutto, alle ultime uscite del mondo delle due ruote dellwa SBK. C’è un nuovo, forse inatteso, leader della classifica piloti: l’ultima, straordinaria, versione della BMW ha posto sul gradino più alto della graduatoria Toprak Razgatlioglu che ha spodestato la Ducati, apparsa in difficoltà, nelle ultime uscite. L’avversario più vicino è attualmente Nicolò Bulega, l’unico che ha provato a tenere il passo dell’incidere tedesco. Terzo, e per ora tagliato fuori dal tris iridato, Alvaro Bautista, l’attuale campione del mondo.